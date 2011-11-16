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//Происшествия

Прокуратура нашла виновного в заболевании 74 малышей в Можайской колонии

16 ноября 2011, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр Вести1.
Кадр Вести1.

В Московской области за факт массовой вспышки простудных заболеваний в Доме ребенка при Можайской женской колонии ответит глава подмосковного управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Проверка показала, ни один из трех педиатров Дома ребенка, как на момент предыдущей проверки, так и в период массовой вспышки ОРВИ и гриппа не присутствовал в учреждении.

Одной из причин ЧП стало неисполнение требований прокуроров по результатам проверки в связи со смертью малолетней девочки 13 сентября, сообщает в среду сайт Генпрокуратуры России.

В связи с этим подготовлено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении начальника УФСИН России по Московской области Владимира Шевченко по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора). После ознакомления Шевченко с постановлением оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в Доме ребенка заболели 74 малыша. Им были поставлены диагнозы - пневмония, ОРВИ и бронхит. 8 ноября умерла 11-месячная Варвара Петкевич. Грубые нарушения были выявлены и в пищеблоке. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. 

ЛБ

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