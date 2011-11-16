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//Происшествия

Минтранс: Теплоход "Капитан Кузнецов" обнаружен в расчетном районе поиска

16 ноября 2011, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Сухогруз "Капитан Кузецов" обнаружен в расчетном районе поиска в Белом море. От этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.  Теплоход обнаружил поисковый  самолет. Через два часа к теплоходу должен подойти ледокол "Диксон".

По данным ведомства, ранее поисковая группа обнаружила малоразмерную цель в районе исчезновения теплохода "Капитан Кузнецов" в акватории Белого моря, но не смогла ее идентифицировать из-за плохой погоды, передает РИА Новости.

Сухогруз класса река-море Северо-западного речного пароходства "Капитан Кузнецов" направлялся из порта Яра-Яха Ямало-Ненецкого автономного округа в Архангельск для ремонта. На корабле находились 11 человек, в том числе женщина-повар. Груза на борту не было. Связь с судном была потеряна в 02.00 мск во вторник. При этом сработали аварийные радиобуи.
Судьба людей, находившихся на борту "Капитана Кузнецова",  неизвестна.

ИЧ

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