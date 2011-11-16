Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В заснеженном лесу Кузбаса найден посеревший от холода фламинго

16 ноября 2011, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта patmedia.pl
Фото с сайта patmedia.pl

В Кемеровской области сотрудники марганцевого месторождения нашли фламинго с серым оперением в заснеженном лесу. Орнитологи диагностировали у птицы перелом крыла.

Сейчас фламинго передали в зоопарк Новосибирска, его состояние оценивается как удовлетворительное,  передаёт РИА Новости.

Это не первый случай этой осенью, когда эту экзотическую птицу находят в Сибири. 13 ноября на озере в Кривошеинском районе обнаружили местные жители обнаружили четырёх фламинго в Томской области. По мнению экспертов, птицы могли сбиться с курса при перелёте на зимовку.

Отметим, что краска оперения взрослых фламинго варьирует от беловато-розового до тёмно-розового. Она не генетическая, а обусловлена пигментом астаксантином из группы липохромов-каротиноидов, который поступает в организм вместе с пищей. Если птицы не получают продукты, содержащие это вещество, они быстро теряют оттенки розового, становясь полностью белыми.

ЛБ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан