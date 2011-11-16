В заснеженном лесу Кузбаса найден посеревший от холода фламинго

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16 ноября 2011, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта patmedia.pl

В Кемеровской области сотрудники марганцевого месторождения нашли фламинго с серым оперением в заснеженном лесу. Орнитологи диагностировали у птицы перелом крыла.

Сейчас фламинго передали в зоопарк Новосибирска, его состояние оценивается как удовлетворительное, передаёт РИА Новости.

Это не первый случай этой осенью, когда эту экзотическую птицу находят в Сибири. 13 ноября на озере в Кривошеинском районе обнаружили местные жители обнаружили четырёх фламинго в Томской области. По мнению экспертов, птицы могли сбиться с курса при перелёте на зимовку.

Отметим, что краска оперения взрослых фламинго варьирует от беловато-розового до тёмно-розового. Она не генетическая, а обусловлена пигментом астаксантином из группы липохромов-каротиноидов, который поступает в организм вместе с пищей. Если птицы не получают продукты, содержащие это вещество, они быстро теряют оттенки розового, становясь полностью белыми.