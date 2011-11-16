В Петербурге пожар произошел в доме ветеранов на Вязовой улице

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16 ноября 2011, 10:02 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В Петербурге сегодня утром в 07.50 произошел пожар в доме ветеранов на Вязовой улице, 13. Загорелась электрощитовая площадью 6 квадратных метров на первом этаже. По данным МЧС, всего в этом доме ветеранов около 90 человек.

Спасатели провели эвакуацию постояльцев дома ветеранов. Данных о пострадавших нет, передает РИА Новости.



В 08.30 пожар был локализован. Тушили по (повышенному) номеру 1бис.