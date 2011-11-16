В Афганистане арестован российский самолёт Ан-72

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16 ноября 2011, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Кабуле по приказу министерства транспорта Афганистана задержан российский Ан-72, который, как и самолёты, конфискованные в Таджикистане, обслуживал голландскую компанию Supreme Food.

У этого самолета не оказалось соответствующих документов для полета на афганской территории, сообщило руководство аэропорта, сообщает в среду таджикское информационное агентство "Авеста". Какова судьба экипажа воздушного судна, не сообщается, передаёт ИТАР-ТАСС.

Напомним, задержанные в Таджикистане самолеты Ан-72, как заявил глава надзорного ведомства страны также не были зарегистрированы в государственных органах ни одной страны, не имеют летного резерва, сертификата оператора, сертификата летной годности.

Суд в городе Курган-Тюбе 8 октября приговорил пилотов компании "Rolkan Investmens Ltd", обслуживавшей голландскую компанию Supreme Food, россиянина Владимира Садовничего и гражданина Эстонии Алексея Руденко к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Суд над летчиками начался в октябре текущего года. Под следствием пилоты находились с 12 марта, когда их арестовали после посадки в аэропорту Курган-Тюбе.