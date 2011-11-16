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//Происшествия

Найден пистолет, из которого киллер стрелял в поэта Ахтаханова

16 ноября 2011, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

Найдено оружие, из которого, предположительно,  ночью неизвестные застрелили чеченского поэта Руслана Ахтаханова.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что  пистолет Иж-71, переделанный под боевой и оснащенный глушителем, обнаружен в сгоревшем автомобиле "Форд Фокус", брошенном  в промзоне в Москве.

Источник уточнил, что убийство Руслана Ахтаханова  было совершено в 23.40 мск на Беговой улице, передает РИА Новости.
Вероятно, убийство известного чеченского поэта, выступавшего за сохранение Чеченской Республики в составе Российской Федерации, носит признаки заказного. В Ахтаханова было произведено четыре выстрела, включая контрольный в голову. Руслан Ахтаханов был зарегистрирован в подмосковном Лыткарино.

Ахтаханов  - известный в Чечне деятель культуры и поэт, член Союза писателей РФ. Занимал должность проректора Современной гуманитарной академии (Москва), генерального директора развития Центров доступа СГА в экстремальных условиях. Ранее был генеральным директором учебных центров СГА в Чеченской Республике.

Ахтаханов являлся почетным работником высшего профессионального образования РФ.

В Союз писателей России Ахтаханов был единогласно принят в июне 2009 года, после выхода в свет стихотворного сборника "Горжусь Чечней, героев подарившей миру". К тому времени он написал и издал семь книг. В ноябре 2009 года Руслан Ахтаханов получил специальную премию Артема Боровика за твердую интернационалистскую позицию в жизни и творчестве.
Следствием рассматриваются различные мотивы убийства Руслана Ахтаханова. Возбуждено уголовное дело.

ИЧ

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