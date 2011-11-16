//Происшествия

16 ноября 2011, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет Ил-38 и два спасательных вертолета Ка-27ПС продолжат сегодня утром поиски пропавшего в акватории Белого моря сухогруза "Капитан Кузнецов". На борту судна - 11 человек.

Представитель ВМФ сообщил, что в ночь на вторник судном находился в горловине Белого моря. Связь с ним была потеряна в 02.00 мск вторника, а позднее в районе мыса Канин Нос были зафиксированы сигналы аварийных буев сухогруза.

В настоящее время в месте предполагаемого нахождения "Капитана Кузнецова" наблюдается штормовая погода, скорость ветра более 24 метров в секунду. По данным, МЧС по Архангельской области, воздушная разведка, которая проводилась с помощью самолета ИЛ-38 ВВС Северного флота, результатов не принесла. С наступлением темноты поиски были прекращены ввиду обеспечения безопасности спасателей.

По данным метеослужбы Северного флота, сегодня скорость ветра прогнозируется на уровне не менее 28 метров в секунду, передает РИА Новости.



В Баренцевом море во время шторма выбросило на мель теплоход-рефрижератор "Берег Надежды". Вечером в понедельник в Баренцевом море начался сильный шторм, высота волн достигала до 10 метров. На борту судна в момент аварии находились 29 человек.

Один человек пострадал. На вертолете его доставили в госпиталь. Шторм застал "Берег Надежды" на внешнем рейде порта Мурманск. Судно оказалось на мели у острова Кильдин, недалеко от побережья Кольского полуострова. Ожидается, что спасательная операция начнется в среду днем. К рефрижератору идут два спасательных буксира. Когда они смогут подойти к "Берегу Надежды" - зависит от погоды. В настоящее время судовладелец поддерживает связь с экипажем рефрижератора. Ход спасательной операции контролирует специально созданный во Владивостоке аварийный штаб во главе с генеральным директором компании "РИМСКО", которой принадлежит судно.