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16 ноября 2011, 07:33 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

vesti.ru

Автомобиль "Форд Фокус", на котором предположительно скрылись убийцы чеченского поэта Руслана Ахтаханова, был найден в промзоне на юге Москвы в Канатчиковском проезде, владение 15К. Злоумышленники подожгли машину и бросили.

Брошенный "Форд Фокус" выгорел полностью, для тушения иномарки пожарным пришлось применять специальную пену.

"АН" сообщали, что минувшей ночью киллер расстрелял известного чеченского поэта Руслана Ахтаханова во дворе дома № 2 по улице Беговая на севере Москвы.

Убийца скрылся с места убийства на машине, в которой, по предварительным данным, его ожидал сообщник.

Преступники добрались на юг столицы, где свернули в промзону. Они подъехали к забору, ограждающему территорию снегосплавного пункта, после чего подожгли машину и, скорее всего, скрылись на поджидавшем их автомобиле. В салоне сгоревшего автомобиля был найден пистолет с глушителем.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что Ахтаханов скончался от пяти огнестрельных ранений, передает Интерфакс. Одна из пуль попала ему в голову. По факту убийства поэта возбуждено уголовное дело.

Ахтаханов выступал за сохранение Чечни в составе РФ.