В Каракасе совершено экспресс-похищение консула Чили в Венесуэлле

//Происшествия

16 ноября 2011, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта lpais.com

В Каракасе неизвестные напали на консула Чили в Венесуэле Хуана Карлоса Фернандеса, ранили его из огнестрельного оружия, избили и ограбили, сообщило накануне министерство иностранных дел Чили.

Оставшиеся непойманными преступники совершили так называемое "экспресс-похищение", очень распространенное в Венесуэле, когда жертва захватывается прямо на улице и удерживается в течение нескольких часов. За это время у похищенного человека изымаются все наличные ценности и деньги, а также - при наличии - кредитная карточка, пин-код от который грабители узнают у жертвы с помощью угроз.

Обычно все это время похищенный подвергается избиениям и угрозам. В случае с чилийским консулом преступники не только избили, но и ранили его из пистолета, правда, не опасно для жизни, передаёт РИА Новости.

МИД Чили сообщило, что через два часа после похищения дипломат был выброшен на одной из улиц из автомобиля. Ограбленный, раненный и избитый, он остался жив, что в условиях Венесуэлы последних лет считается удачей.

Карлоса Фернандеса доставили в госпиталь.

За период с 1998 года число похищений в Венесуэле с целью выкупа или грабежа выросло более чем в 10 раз даже по официальным данным. Что касается убийств, то в 2010 их число достигло 57 на 100 тысяч человек населения, что делает Венесуэлу одной из самых опасных стран мира.