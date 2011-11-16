В Москве расследуют убийство чеченского поэта Руслана Ахтаханова (ВИДЕО)

//Происшествия

16 ноября 2011, 07:06 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве расследуют убийство известного чеченского поэта Руслана Ахтаханова, застреленного в ночь на среду, 16 ноября, во дворе дома № 2 по улице Беговой. Тело мужчины как минимум с двумя огнестрельными ранениями, в том числе в голову, обнаружено минувшей ночью.



Убийца известного чеченца скрылся с места преступления на автомобиле "Форд Фокус". По версии следствия, в машине его ожидал сообщник. Преступники добрались на юг Москвы, где свернули в промзону. Они подъехали к забору, ограждающему территорию снегосплавного пункта, после чего подожгли машину и, скорее всего, скрылись на втором поджидавшем их автомобиле. В салоне сгоревшего "Форд Фокуса" был найден пистолет с глушителем, передает Интерфакс.



Убийство Ахтаханова, скорее всего, было заказным. По факту убийства поэта Руслана Ахтаханова возбуждено уголовное дело.



Руслан Ахтаханов выступал за сохранение Чечни в составе Российской Федерации, он был сторонником не только религиозного, но и светского развития республики, чем также вызывал недовольство у радикально настроенных бандитских формирований Чечни.

Известный поэт Ахтаханов в Чечне был похищен бандитами и провел в плену 47 дней.