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//Происшествия

В Конго при крушении вертолета Ми-8 погиб российский летчик

15 ноября 2011, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Республике Конго при попытке посадки в районе города Бандондо в 800 километрах севернее столицы  Браззавиля потерпел крушение вертолет Ми-8. В результате авиакатастрофы погиб российский летчик.

При крушении  Ми-8 еще трое членов экипажа получили лишь незначительные ранения. Их жизни вне опасности.

Российский вертолет должен был перевозить геологов австралийской компании Сongo mining. Крушение вертолета произошло при посадке в районе геологической базы компании в условиях плохой погоды, передает  ИТАР-ТАСС.

Ми-8 - вертолет, разработанный в ОКБ Миля в начале 1960-х годов, является самым массовым двухдвигательным вертолетом в мире. Статический потолок вертолета Ми-8 составляет 1900 метров. Практический потолок - 4500 метров. Максимальная скорость вертолета составляет 250 километров в час. Максимальная взлетная масса – 12 тонн. Экипаж – 3 человека. Различные модификации вертолета расчитаны на перевозку от 18 до 30 пассажиров.

ИЧ

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