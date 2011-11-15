В Петербурге 10 детей и 2 взрослых пострадали в ДТП (ВИДЕО)

//Происшествия

15 ноября 2011, 22:37 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В Московском районе Петербурга в ДТП пострадали 12 человек, в том числе 10 детей-школьников. На пересечении Заозерной и Киевской улиц днем во вторник столкнулись грузовой автомобиль и автобус Scania.

По уточненным данным, в автобусе находились 22 ученика школы N695 города Пушкин и шестеро сопровождавших их взрослых.

В результате столкновения водитель автобуса получил травму головы и был госпитализирован. Пострадавших детей и одного сопровождающего медики отправили в больницы для проведения диагностики.