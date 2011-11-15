Самолёт А-320 Лондон — Москва вернулся в аэропорт Хитроу сразу после вылета

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15 ноября 2011, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]

Самолёт А-320 авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий во вторник рейс Лондон — Москва вернулся в аэропорт Хитроу сразу после вылета. У авиалайнера А-320 возникли неполадки с двигателем. На борту находились 108 пассажиров.

В Москве в аэропорту Шереметьево сообщили, что прибытие рейса по расписанию ожидалось в 21:15 мск, передает РИА Новости.

По данным Росавиации, после взлета и набора высоты возникли неполадки в одном из двигателей, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Сообщений о пострадавших не поступало.