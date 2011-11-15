Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Самолёт А-320 Лондон — Москва вернулся в аэропорт Хитроу сразу после вылета

15 ноября 2011, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]

Самолёт А-320 авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий во вторник рейс  Лондон — Москва вернулся в аэропорт Хитроу сразу после вылета. У авиалайнера А-320  возникли неполадки с двигателем. На борту находились 108 пассажиров.

В Москве в аэропорту Шереметьево сообщили, что прибытие рейса по расписанию ожидалось в 21:15 мск, передает РИА Новости.
По данным Росавиации, после взлета и набора высоты возникли неполадки в одном из двигателей, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Сообщений о пострадавших не поступало.

ИЧ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В октябре 2018 года Генпрокуратура Латвии завершила начатый в 2006 году уголовный процесс о возможном участии авиатора Херберта Цукурса в уничтожении евреев. Данный факт…