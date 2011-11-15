В Архангельске 25 человек эвакуированы из зоны затопления

//Происшествия

15 ноября 2011, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

rus-map.ru

В Архангельске уровень воды в Северной Двине во вторник поднялся почти до 3-метровой отметке из-за штормового ветра с Белого моря. В зоне подтопления оказались более 550 жилых домов и около 200 дачных участков.

По данным архангельской мэрии, эвакуированы 25 человек, в том числе дети. Прекращено движение пассажирского речного транспорта в акватории Архангельска.

По прогнозам синоптиков, к середине недели ожидается понижение уровня воды в дельте Северной Двины. Но сохранится сильный ветер, который может привести к новому подъему воды в реке.