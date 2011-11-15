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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Архангельске 25 человек эвакуированы из зоны затопления

15 ноября 2011, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

rus-map.ru
rus-map.ru

В Архангельске  уровень воды в Северной Двине  во вторник  поднялся почти до 3-метровой отметке из-за штормового ветра с Белого моря.   В зоне подтопления оказались  более 550 жилых домов и около 200 дачных участков.

По данным архангельской мэрии,  эвакуированы 25 человек, в том числе дети.  Прекращено движение пассажирского речного транспорта в акватории Архангельска.

По прогнозам синоптиков, к середине недели ожидается понижение уровня воды в дельте Северной Двины.  Но сохранится  сильный ветер, который может привести к новому подъему воды в реке.

ИЧ

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