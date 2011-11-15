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//Происшествия

Подозреваемая в ДТП на Бирюлевской госпитализирована в шоковом состоянии

15 ноября 2011, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Подозреваемая в совершении ДТП на улице Бирюлевской в Москвы, в результате которого погибли два молодых человека - пешехода, госпитализирована, находится в больнице в результате психотравмирующей ситуации. Адвокат Жанны Суворовой Алексей Демин сообщил, что она находится в шоковом состоянии.

Демин отказался сообщить, в какой именно больнице находится женщина. Защитник  опасается "расправы над ней со стороны родственников погибших", передает РАПСИ.

Напомним, Нагатинский суд Москвы накануне санкционировал арест Суворовой сроком на два месяца. Во время оглашения решения судьи об аресте Суворовой стало плохо, и она потеряла сознание в зале суда.

ДТП, вызвавшее широкий общественный резонанс, произошло вечером 12 ноября в районе дома № 30 по Бирюлевской улице. Женщина, управляя автомобилем "Ниссан",  насмерть сбила двух молодых людей, переходивших улицу вне зоны пешеходного перехода.

У места ДТП сразу же собралось несколько десятков местных жителей, среди которых были и родственники погибших.  Начальник ГУ МВД по Москве Владимир Колокольцев лично выезжал на место происшествия, где ему были доложены подробности случившегося. Правоохранительные органы их заверили, что будет проведено справедливое, всестороннее расследование и виновные будут привлечены к ответственности.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящемся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Суворовой может грозить до девяти лет тюрьмы.

ИЧ

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