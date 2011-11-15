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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Петербурге столкнулись автобус с детьми и грузовик

15 ноября 2011, 16:16 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В Санкт-Петербурге  во вторник около 14.00 мск на пересечении улиц Заозерная и Киевская столкнулись автобус Skania, перевозивший детей, и грузовик той же марки. По данным ГУ МЧС по Петербургу, в результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе десять детей и двое взрослых.

Водитель автобуса получил травму головы и был увезен с места аварии  в больницу.  Десятерых детей и одного взрослого врачи скорой помощи сочли необходимым отправить в лечебные учреждения для обследования.

ИЧ