В Петербурге столкнулись автобус с детьми и грузовик

//Происшествия

15 ноября 2011, 16:16 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В Санкт-Петербурге во вторник около 14.00 мск на пересечении улиц Заозерная и Киевская столкнулись автобус Skania, перевозивший детей, и грузовик той же марки. По данным ГУ МЧС по Петербургу, в результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе десять детей и двое взрослых.

Водитель автобуса получил травму головы и был увезен с места аварии в больницу. Десятерых детей и одного взрослого врачи скорой помощи сочли необходимым отправить в лечебные учреждения для обследования.