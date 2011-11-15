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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Сухогруз "Капитан Кузнецов" подает сигналы бедствия

15 ноября 2011, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

 

Связь с сухогрузом "Капитан Кузнецов", находящемся в Белом море, была потеряна этой ночью, космическая система поиска и спасения "КОСПАС-САРСАТ" зафиксировала сигнал бедствия с аварийного буя из акватории Белого моря.
На борту сухогруза находятся 11 человек экипажа, к начавшимся поискам сухогруза привлечена погранслужба ФСБ России и авиация. В 10:06 по московскому времени к предполагаемому месту нахождения судна вышел буксир "Калининградец".

 

ЕП

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