//Происшествия

15 ноября 2011, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

Связь с сухогрузом "Капитан Кузнецов", находящемся в Белом море, была потеряна этой ночью, космическая система поиска и спасения "КОСПАС-САРСАТ" зафиксировала сигнал бедствия с аварийного буя из акватории Белого моря.

На борту сухогруза находятся 11 человек экипажа, к начавшимся поискам сухогруза привлечена погранслужба ФСБ России и авиация. В 10:06 по московскому времени к предполагаемому месту нахождения судна вышел буксир "Калининградец".