В подмосковных Люберцах у мусорного контейнера найден новорожденный мальчик

//Происшествия

15 ноября 2011, 13:05 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

14 ноября недалеко от улицы Новой в Люберцах случайным прохожим у мусорного контейнера был найден новорожденный мальчик. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

Новорожденного мальчика незамедлительно доставили в медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поиск женщины, оставившей ребенка, сообщает Следственный Комитет.

Ранее Аргументы.ру сообщали о том, что в Люберцах был вскрыт банкомат, добычей налетчиков стали 5 млн рублей.