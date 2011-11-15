В Брянске в ДТП погибла 16-летняя девочка

//Происшествия

15 ноября 2011, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Бежицком районе Брянска утром во вторник: в аварии погибла 16-летняя девушка.

По данным ГИБДД, автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Брянск-Ивот сбил внезапно вышедшую на дорогу девочку, потерпевшая скончалась на месте аварии. На месте ДТП работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Как уточняет городской отдел ГИБДД, погибшая выбежала на дорогу на пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора и попала под колеса автобуса.