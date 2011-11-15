В Люберцах из банкомата похищены 5 млн рублей, взломщики задержаны

Группа вооруженных преступников проникла на территорию фирмы «Энергосистемы и технологии», расположенной в Люберецком районе: злоумышленники, сломав оконные решетки, проникли внутрь офисного помещения, где, угрожая пистолетом, избили и связали сотрудников охраны, сообщил Аргументам.ру официальный представитель ГУ МВД по Московской области Евгений Гильдев.

С помощью металлической монтировки воры взломали банкомат, расположенный на втором этаже здания, откуда похитили около 5 000 000 рублей.

Предположительно, в данной организованной группе были пять человек, двое из которых были вооружены пистолетами, остальные были оснащены орудием для взлома банкомата.

В ходе следствия было установлено, что преступники знали, в какой именно из трех банкоматов была завезена крупная сумма денег.

В настоящее время двоих преступников удалось задержать по горячим следам, остальные находятся в розыске.

Следственным отделом по г. Люберцы ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ – разбойное нападение организованной группой, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.