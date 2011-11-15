В ДТП, где столкнулись десять автомобилей, никто не пострадал
15 ноября 2011, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]
15 ноября 2011, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 16 сентября, стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате. Информацию политик предоставил во время…
Возвращение в состав украинского государства будет иметь опасные последствия для республик Донбасса. Такое мнение высказал Артем Ольхин, заместитель министра информации…
Общество
Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.
Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…
Гость главного редактора «АН» Андрея Угланова – первый заместитель…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
1 сентября вышел новый альбом рок-группы «Алиса» под названием…
Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что…
Профессионалы рыбной отрасли на днях выступили с очень смешным…
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В этом году 1 сентября – День знаний – выпало на воскресенье. В Книге…
Приблизительно к 2023 г. должны построить новомосковскую линию метро…
Минобороны дало старт учениям «Центр-2019». Военные отработают вопросы применения группировок войск для обеспечения безопасности…
Российско-белорусские учения «Щит Союза - 2019», проходят на Мулинском полигоне Нижегородской области 13-19 сентября, сообщили в Минобороны РФ. На…
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…
Бывшего заместителя министра Пермского края Виктор Усенко обвинили в убийстве четырёх собак. По словам хозяина, он обнаружил своих питомцев мёртвыми…
Наталья Поклонская неоднозначно отреагировала на инициативу переименовать Республику Крым, дополнительно добавив историческое название «Таврида». Депутат Госдумы читает…
В Кемерово хозяевам пришлось вызывать спасателей и взламывать дверь, потому что их "темпераментный" кот заперся в квартире. Отмечается, что инцидент произошёл в одной…
Сегодня, 16 сентября, состоялся последний матч девятого тура, «Ростов» на своем поле «Ростов-Арена» принял «Ахмат» в рамках девятого тура российской Премьер-лиги. Арбитр…
Мария Захарова назвала «фантастическими» заявления о том, что российские дипломаты могли использовать свои американские «дачи» для слежки за сотрудниками ФБР.
Эксперты аналитического центра НАФИ составили рейтинг стран, в которых российские туристы хотят побывать больше всего. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование…
Российский президент Владимир Путин предложил властям Саудовской Аравии после атаки дронов на нефтедобывающие объекты закупить у России ЗРК С-300 или С-400 для защиты…
Онкологи перечислили тринадцать симптомов, которые могут свидетельствовать о появлении в человеческом организме злокачественного новообразования. Об этом идет речь…
Российская актриса Ольга Прокофьева и коллега Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" прокомментировала сообщение о тяжёлом заболевании знаменитости…
В понедельник, 16 сентября, в доме на улице Воинов-освободителей в украинском Мариуполе неизвестный расстреляли бывшего ополченца самопровозглашенной Донецкой народной…
Украинская певица Анастасия Приходько, которая в 2009 году выступала на Евровидении от России, решила закончить свою политическую карьеру и вернуться к музыке.
Известный музыкант и актёр Михаил Боярский отреагировал на сообщение о заболевании Анастасии Заворотнюк. По его словам, он впервые услышал об онкологии знаменитости.
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Шепелев дал совет родным Анастасии Заворотнюк. Недавно в СМИ появилась информация о том, что у актрисы та же болезнь, от которой умерла жена Шепелева…
Специалисты в сфере медицины назвали шесть правил, которым необходимо следовать, чтобы избежать образования злокачественной опухоли. Данная информация содержится…
Всемирно известный актер Джеки Чан в понедельник извинился перед российскими поклонниками, что не сможет посетить Москву. Актёр не смог приехать из-за неожиданных…
Семейная жизнь зачастую оказывается наполнена конфликтами. Одни готовы с ними бороться и продолжать строить гармоничные отношения, а другие предпочитают развод…
Семейный психолог Светлана Бояринова назвала три самых главных признаков в перемене поведения партнёра, если он изменяет. По её словам, именно на них стоит обращая…
В Ростове-на-Дону мать одного из пятиклассников возмутило, что педагог её сына делает себе маникюр и пользуется декоративной косметикой. Казалось бы, обычная практика…
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что безответственные действия администрации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа способствуют увеличению риска…
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании трех осужденных: двух женщин и мужчину. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале…
Ученые смоделировали катастрофические последствия ядерного конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Данной теме посвящен материал, опубликованный…
Стало известно, в какую сумму в следующем году Украине обойдётся содержание президента страны Владимира Зеленского и его офиса. Расходы на это уже внесены в бюджет страны…
Президент РФ Владимир Путин рассказал подробности двухчасовых переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Отмечается, что разговор Путина…
Специалисты в области здравоохранения рассказали, как избежать «тихого инсульта», который, в отличие от обычного, протекает относительно незаметно. Данной теме посвящена…
В Москве женщина случайно сама себе нанесла ножевое ранение, пока готовила еду. Отмечается, что 36-летняя жительница столицы при этом находилась в гостях у знакомого.
В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы…
Большую предрасположенность к депрессии и стрессам имеют люди, которые родились зимой или осенью, рассказали исследователи из университета Кардиффа. Причиной стало…
Происшествия
Стало известно, что неизвестный злоумышленник поджёг бездомного мужчину в Москве. Отмечается, что инцидент произошёл в субботу, 14 сентября. Ведётся поиск правонарушителя…
В Москве рассказали, что уловка, которую используют столичные автомобилисты чтобы избежать оплаты за парковку, на самом деле не действует. Многие автолюбители считают…
Сотрудница управления Министерства культуры по ЮФО написала на лидера группировки "Ленинград" и музыканта Сергея Шнурова заявление в полицию после его выступления…
Стало известно, что в результате аварии с тремя автобусами на западе Москвы пострадали несколько человек, среди которых трое детей. Известно, что все они отправлены…
В Великобритании учёные рассказали, как употребление парацетамола во время беременности влияет на развитие ребёнка. Отмечается, что лекарственный препарат сильнее…
Известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась с поклонниками фотографиями с организованного ей показа в рамках Недели моды в Лондоне. Знаменитость выбрала…
Одной из самых красивых и сексуальных итальянок ХХ века исполняется 85 лет
Политика
Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов поддержал идею о переименовании Республики Крым. Ранее предложение выдвинул глава национально-культурной автономии крымских греков…
Стало известно, что житель Твери выбросил с балкона четвертого этажа внука своей сожительницы, который мешал ему отдыхать своим плачем. Возбуждено уголовное дело…
Жаркое из блогов
Украина, являясь частью Балто-Черноморской системы, на сегодняшний момент находится на пересечении целого ряда международных транспортных коридоров из Европы в Азию…
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал, что пять раз пытался дозвониться до руководителя администрации российского президента Антона Вайно, но испытал…
Происшествия
В понедельник, 16 сентября, на западе Москвы возле остановки на Можайском шоссе произошло столкновение между тремя пассажирскими автобусами. На месте происшествия…
Жители Великобритании столкнулись с нашествием пауков. Многим требуется врачебная помощь из-за укусов членистоногих. Отмечается, что на территории страны обитает…
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт отреагировала на сообщение об экономической интеграции Москвы и Минска. По её словам, главное в объединении…
Введение бесплатных электронных виз для посещения иностранцами Санкт-Петербурга может негативно сказаться на туристическом потоке из Финляндии в Эстонию. Об этом заявила…
В мире
Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу господина Пуце…
Известная российская певица Татьяна Буланова призналась, что её бывший супруг футболист Владислав Радимов не хочет покидать квартиру знаменитости. По её словам, спортсмен…
Правительство Белоруссии определило порядок финансовых выплат гражданам, активно участвующим в борьбе с коррупцией. Средства выплачиваются гражданину страны в течение…
Шоу-бизнес
Актёр Борис Смолкин, снимавшийся в сериале «Моя прекрасная няня» вместе с Анастасией Заворотнюк, рассказал, что о болезни актрисы узнал только через новости в СМИ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение об экономической интеграции Белоруссии и России. Представитель Кремля отметил, что уже проделана…
Сегодня, 16 сентября, в Новосибирске суд вынес решение по делу экс-главы хозяйственного управления правительства области Натальи Малиновской и пяти ее подельникам…
Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои главные задачи на посту главы государства. Об этом украинский лидер заявил на встрече с президентом Словакии Зузаной…
Актриса Настасья Самбурская рассказала в социальной сети о том, что её преследует поклонник с кирпичом. Девушка призналась, что мужчину она раньше уже видела в массовке.
Жаркое из блогов
В минувшую субботу йеменские хуситы (движение Ансар Аллах) атаковали завод Saudi Aramco. В итоге Саудовская Аравия в 2 раза сократила добычу нефти. Эта атака – лишь один…
В СМИ появилась информация о том, что королева Елизавета II больше не хочет даже слышать о герцогине Сассекской Меган. Согласно последним данным, жена принца Гарри…
В Набережных Челнах пропала 12-летняя девочка Софья Баяркина. Софья ушла из школы в субботу, 14 сентября, в 10 часов и больше ее никто не видел. В полицию с заявлением…
Ответственность за развязывание гражданской войны в Донбассе несут Соединенные Штаты. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями прессы высказал…
Поклонники Ларисы Гузеевой обсуждают в сети, как изменилась актриса и телеведущая. 60-летняя Гузеева смогла похудеть, и это пошло ей на пользу. Ведущая популярного…