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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В ДТП, где столкнулись десять автомобилей, никто не пострадал

15 ноября 2011, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

 

При выезде с МКАД утром во вторник в ДТП попали десять автомобилей, информировали Аргументы.ру, пострадавших в аварии нет, сообщил представитель управления ГИБДД Москвы.
По данным ГИБДД, в 08.20 на мосту через МКАД при въезде на бульвар Яна Райниса столкнулись девять иномарок и "Жигули". Одна из машин была увезена эвакуатором, остальные уехали с места происшествия сами.
Причиной ДТП предварительно названа гололедица.
ЕП

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