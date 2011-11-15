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15 ноября 2011, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Архангельской области сообщает, что ночью в 2:00 состоялся последний сеанс связи с сухогрузом "Капитан Кузнецов", находящимся в Белом море.

Сухогруз шел из порта Варандей в Архангельск, порт его приписки - Санкт-Петербург. "Капитан Кузнецов" принадлежит "Северо-западному речному пароходству".

Для проведения поисково-спасательных работ в Белом море приводится в готовность морской спасательный буксир "Калининградец". Рассматривается возможность использования в поисках потерянного судна авиации.