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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Теплоход "Сергей Абрамов" в речном порту Москвы сгорел от короткого замыкания

15 ноября 2011, 09:46 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vesti.ru
Фото с сайта vesti.ru

Теплоход "Сергей Абрамов" в Московском Северном речном порту фактически уничтожен пожаром, возникшим в результате короткого замыкания электропроводки , сообщил во вторник источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, причиной пожара на теплоходе "Сергей Абрамов" стало замыкание электропроводки", - сказал собеседник агентства Интерфакс.

Утром во вторник остается неизвестной судьба механика-моториста.

ЛБ