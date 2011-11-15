//Происшествия

15 ноября 2011, 09:46 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vesti.ru

Теплоход "Сергей Абрамов" в Московском Северном речном порту фактически уничтожен пожаром, возникшим в результате короткого замыкания электропроводки , сообщил во вторник источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, причиной пожара на теплоходе "Сергей Абрамов" стало замыкание электропроводки", - сказал собеседник агентства Интерфакс.

Утром во вторник остается неизвестной судьба механика-моториста.