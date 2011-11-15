В Бирюлёво, где насмерть сбили двух парней, сделали пешеходный переход

//Происшествия

15 ноября 2011, 08:42 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В столице на Бирюлёвской улице, где в минувшую субботу нетрезвая москвичка Жанна Суворова насмерть сбила 28-летнего Алексея Фролова и 24-летнего Николая Филимоненко, сделали пешеходный переход.

Бригада дорожных рабочих во вторник завершает работы в районе дома №30. На дорогу в понедельник вечером нанесли "зебру", ранее по разные стороны от неё были смонтированы "лежачие полицейские".

Здесь же дежурят усиленные наряды полиции, сообщает ИТАР-ТАСС. К месту, где погибли молодые люди, местные жители, приносят живые цветы, зажигают поминальные свечи.

Друзья ребят в сквере рядом с проезжей частью между деревьев закрепили большой баннер с именами погибших. Тут же стоят их фотографии с черными траурными лентами.

В понедельник Нагатинский суд Москвы санкционировал арест Жанны Суворовой, подозреваемой в совершении этого ДТП, до 13 января 2012 года.

Следственным управлением УВД по Южному административному округу возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ - Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.