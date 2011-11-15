Спасатели нашли пропавшую на Байкале лодку, пострадавших нет

//Происшествия

15 ноября 2011, 08:19 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники МЧС Бурятии во вторник нашли лодку с четырьмя людьми, пропавшую ранее на Байкале, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Лодку нашли во вторник утром, по предварительной информации, у нее сломался мотор, люди, старшему из которых - 44, а младшему - 25 лет, живы и здоровы, подробности инцидента выясняются, рассказали в МЧС.

Моторная лодка двигалась по маршруту из поселка Курбулик Баргузинского района республики в устье реки Большой Чивыркуй в Чивыркуйском заливе Байкала и обратно. Люди должны были вернуться в понедельник к 15.00 (10.00 мск), но не вернулись.

Отметим, что в Бурятии уже установилась зимняя погода, температура ночью опускается ниже 20 градусов мороза.