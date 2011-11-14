//Происшествия

14 ноября 2011, 21:37 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

vesti.ru

В Москве в северном речном порту Москвы в понедельник сгорел трёхпалубный круизный теплоход "Сергей Абрамов". Лайнер пришвартовали на зимнюю стоянку всего за пару часов до возгорания.

Пожарные боролись с огнем почти 15 часов. В результате пожара погиб один человек - моторист теплохода. Всего в момент возгорания на борту "Сергея Абрамова" находились 15 членов экипажа и 6 пассажиров - всего 21 человек. Пятерым оказали медицинскую помощь на месте. Двоих отправили в больницу.

Вечером в одной из кают нашли тело погибшего моториста. Предварительные данные следствия свидетельствуют о нарушении техники безопасности на судне. Версии две: короткое замыкание электропроводки или не потушенная сигарета.

Судно обнесли боновыми заграждениями, чтобы предотвратить разлив топлива в Москву-реку.

В МЧС опровергли информацию, что тело моториста обнаружено в каюте.