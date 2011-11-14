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14 ноября 2011, 17:54 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве специалистам МЧС наконец удалось ликвидировать пожар на теплоходе "Сергей Абрамов", пришвартованного у причала Северного речного вокзала. Сейчас идет проливка конструкций.

По данным МЧС, в результате крупного пожара два человека пострадали. Поиск еще одного человека - моториста судна - в настоящее время продолжается.

"АН" сообщали, что возгорание на первой палубе пришвартованного у причала теплохода "Сергей Абрамов" возникло в 04.14. К 06.35 площадь пожара возросла до 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару была присвоена третья категория сложности по пятибалльной шкале.

По словам очевидцев, в понедельник дым распространялся от горящего теплохода на севере Москвы. На Ленинградке в районе Северного речного вокзала на дороге снижена видимость.