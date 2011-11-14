//Происшествия

14 ноября 2011, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Казани в ночь на понедельник в 3:10 на улице Гафури автомобиль "Лада Калина" на полной скорости врезалась в стену дома.



Установлено, что за рулем машины находилась девушка 1990 года рождения. По предварительнным данным, она превысила скорость и не справилась с управлением. В салоне машины с ней ехали семь пассажирок - девушки в возрасте от 18 до 23 лет.

Все девушки в результате аварии пострадали. Одна из них Карина Салихова - бывшая футболистка женской казанской команды "Ника", ушедшая в августе в команду спорткомплекса "Мирас", пишет "КП". По словам очевидцев, все пострадавшие кричали от боли, не переставая. Успокоились только тогда, когда приехали врачи и дали им обезболивающее. Все восемь человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести - сотрясением головного мозга, переломами, ушибами. При этом двух девушек доставил с тяжелыми травмами - переломом позвоночника и переломом костей таза.



По предварительным данным, подруги ехали с вечеринки. В автомобиле были обнаружены бутылки из-под алкоголя и все девушки, в том числе находившаяся за рулем, были пьяны. При осмотре машины была обнаружена недопитая бутылка и кальян. Удар был такой силы, что вызволять пострадавших из покореженной машины пришлось спасателям, потребовалось специальное оборудование, чтобы разрезать легковушку и пробраться к пострадавшим.

По информации ГИБДД, в отношении водителя было возбуждено дело об административном правонарушении.