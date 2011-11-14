Хабаровская полиция ищет пропавшую 18-летнюю студентку

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14 ноября 2011, 15:07 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровская полиция ищет пропавшую студентку Университета путей сообщения Наталью Молчанову. Сообщения о пропаже 18-летней девушки уже на протяжении нескольких дней появляется на страницах пользователей социальной сети "Вконтакте", передает РИА "АмурПРЕСС".



"Хабаровск!!! Нужна ваша помощь!!! Пропала девушка-Молчанова Наталья,18 лет! Из Охотска! Учится на 1курсе ДВГУПС! Несколько дней уже телефон недоступен,последний раз говорила с одногруппницей, выехала в институт и не приехала! Нам важна любая информация!!!".