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//Происшествия

На теплоходе "Сергей Абрамов" пожар разгорелся с новой силой (ВИДЕО)

14 ноября 2011, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

На теплоходе "Сергей Абрамов" пожар разгорелся с новой силой (ВИДЕО)
фото с сайта Вести.ру

В Москве на теплоходе "Сергей Абрамов", который пришвартован в Северном речном порту столицы, пожар разгорелся с новой силой, возобновилось открытое горение на верхней палубе.

В настоящее время наблюдается открытое горение верхних палуб теплохода. Валит густой дым, который сильно заволакивает прилегающую территорию. Огонь сильно полыхает на второй палубе теплохода и на корме. Пожарные тушат огонь с применением автолестниц. Однако сильный порывистый ветер и топливо, которым было заправлено судно, осложняют тушение пожара на борту теплохода.

Напомним, пожар на теплоходе возник около 4 часов утра, к 6 утра площадь возгорания возросла до полутора тысяч квадратных метров. Пожару присвоили третью (из пяти) категорию сложности.

По данным МЧС, во время пожара пострадали два человека, поиск еще одного человека - моториста, продолжается.

Спасатели рассматривают две основные версии причины пожара: это либо неисправная проводка, либо неосторожное обращение с огнем, сообщает РИА Новости.

СБ

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