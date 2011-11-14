На Камчатке начальник колонии использовал заключенного в качестве личного шофера

//Происшествия

14 ноября 2011, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Камчатском крае начальника Исправительной колонии №6 подозревают в том, что он использовал осужденного в качестве личного шофера. Заключенный, отбывающий срок за убийство, стал водителем для жены и других членов семьи начальника.



О том, что заключенный используется как шофер, стало известно, когда мужчину задержали за нарушение ПДД. Заключенный был не раз оштрафован за нарушения правил при вождении. В отношении начальника колонии было возбуждено дело по части 1 статьи 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы). Подозреваемый признал свою вину, с него взята подписка о невыезде, уточняет агентство ИТАР-ТАСС. Начальнику колонии грозит 4 года тюрьмы.