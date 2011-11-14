В Екатеринбурге столкнулись пять машин

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14 ноября 2011, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

В Екатеринбурге легковушка протаранила четыре машины и сбила двух пешеходов, один из которых скончался. Авария произошла вечером 12 ноября на перекрестке улиц Крауля - Токарей.



Водитель Fiat Albea проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашиной Toyota Corolla. Водитель Fiat после столкновения допустил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. После чего произошло столкновение с припаркованной около торгового павильона "ВАЗ-21074". В результате столкновения "Жигули" отбросило на опору торгового павильона. Fiat продолжил движение и столкнулся с еще одной припаркованной автомашиной Toyota Corolla. От удара с этой иномаркой Fiat врезался в автобус и только после этого остановился, передает РИА Новости.