В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве женщины и её годовалого сына

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14 ноября 2011, 09:28 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Как писали Аргументы.ру, 10 ноября в лесополосе посёлка Поведники Мытищинского района обнаружены тела 28-летней жительницы Мытищ и её годовалого сына. Смерть и матери и ее ребенка носила насильственный характер, по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).

В кратчайшие сроки по подозрению в совершении данного преступления задержан 18-летний гражданин Республики Узбекистан, сообщает в понедельник 14 ноября Следственный Комитет.

По данным следствия, накануне убийства 9 ноября в лесном массиве между подозреваемым и ранее незнакомой ему молодой женщиной, которая прогуливалась с ребёнком, произошла ссора: в итоге подозреваемый задушил потерпевшую поясом от её куртки, а ребёнку нанес удар головой о дерево.

В настоящее время подозреваемый написал явку с повинной.