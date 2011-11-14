В Хабаровском крае перевернулся рейсовый автобус, погиб один человек

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14 ноября 2011, 07:22 [ «Аргументы Недели» ]

В Хабаровском крае перевернулся рейсовый пассажирский автобус, один человек погиб. Авария произошла на 24-м километре трассы Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск.



Водитель автобуса Daewoo с превышением необходимой скорости входил в поворот и не справился с управлением. В салоне автобуса находились 26 человек. Дополнительной причиной ДТП стал мокрый снег, передает Интерфакс. Погибший - мужчина 1976 года рождения. Еще семеро получили повреждения разной степени тяжести, трое из них были госпитализированы.