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//Происшествия

В Хабаровском крае перевернулся рейсовый автобус, погиб один человек

14 ноября 2011, 07:22 [ «Аргументы Недели» ]

В Хабаровском крае перевернулся рейсовый автобус, погиб один человек

В Хабаровском крае перевернулся рейсовый пассажирский автобус, один человек погиб. Авария произошла на 24-м километре трассы Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск.

Водитель автобуса Daewoo с превышением необходимой скорости входил в поворот и не справился с управлением. В салоне автобуса находились 26 человек. Дополнительной причиной ДТП стал мокрый снег, передает Интерфакс. Погибший - мужчина 1976 года рождения. Еще семеро получили повреждения разной степени тяжести, трое из них были госпитализированы.

ЕЛ

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