//Происшествия

14 ноября 2011, 07:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Вести.ру

В Северном порту Москвы загорелся теплоход "Сергей Абрамов", он использовался как гостиница, на его борту находилось более 30 человек, сообщил начальник пресс-службы ГУМЧС по Москве Евгений Бобылев.



Евгений Бобылев рассказал, что "по информации капитана, в момент возгорания на борту находились 31 человек. Из них 15 пассажиров и 16 членов команды". Четверо из них обратились за медицинской помощью, двое из них госпитализированы. Идет тушение пожара. На месте работают 12 пожарных расчетов.



По словам Евгения Бобылева, пожар на трехпалубном теплоходе "Сергей Абрамов" произошел ночью в понедельник, сообщение о пожаре поступило в 4.15. Загорелась первая палуба, где расположены каюты.



Пожару присвоена повышенная категория сложности, "пожар на первой палубе на теплоходе принял открытую форму горения. Пожару объявлен второй номер сложности по пятибалльной шкале".



В настоящее время все люди, находящиеся на теплоходе, спасены. Тушение пожара продолжается.







