Ведется проверка по факту ДТП с автомобилем чиновников Курской области

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13 ноября 2011, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Вести.ру

По факту ДТП под Курском на дороге "Курск - Фатеж", в котором пострадали председатель облправительства Александр Зубарев и замначальника областного УМВД Валерий Петрушин и погибли трое человек, начата доследственная проверка.





Пресс-секретарь УМВД Курской области Лилия Каменева сообщила, что ДТП произошло около 18.30 на автодороге "Курск-Фатеж": автомобиль Toyota врезался во впереди идущий "КамАЗ". В ДТП погибли три человека, в том числе председатель комитета государственной службы и кадровой работы Курской обладминистрации Виктор Куркин и водитель Toyota. Имя третьего погибшего пока не называют.

По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.