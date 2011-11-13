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//Происшествия

Ведется проверка по факту ДТП с автомобилем чиновников Курской области

13 ноября 2011, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]

Ведется проверка по факту ДТП с автомобилем чиновников Курской области
Фото Вести.ру
По факту ДТП под Курском на дороге "Курск - Фатеж", в котором пострадали председатель облправительства Александр Зубарев и замначальника областного УМВД Валерий Петрушин и погибли трое человек, начата доследственная проверка.

Пресс-секретарь УМВД Курской области Лилия Каменева сообщила, что ДТП произошло около 18.30 на автодороге "Курск-Фатеж": автомобиль Toyota врезался во впереди идущий "КамАЗ". В ДТП погибли три человека, в том числе председатель комитета государственной службы и кадровой работы Курской обладминистрации Виктор Куркин и водитель Toyota. Имя третьего погибшего пока не называют.
По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
ЕП

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