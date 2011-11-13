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//Происшествия

УВД: Три человека погибли в ДТП с машиной курских чиновников

13 ноября 2011, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

УВД: Три человека погибли в ДТП с машиной курских чиновников
Дорожно-транспортное происшествие с машиной курских высокопоставленных чиновников произошло накануне под Курском, по данным УМВД по Курской области, автомобиль "Тойота", на котором ехали чиновники, врезался во впереди идущий "Камаз" на автодороге "Курск-Фатеж" в субботу около 18.30.

В результате столкновения иномарки с Камазом три человека погибли: председатель комитета государственной службы и кадровой работы курской обладминистрации Виктор Куркин и водитель "Тойты", на которой ехал чиновник, имя третьего погибшего сейчас уточняется.
В "Тойоте" на момент столкновения с грузовиком, также находились председатель облправительства Александр Зубарев и заместитель начальника УМВД России по Курской области Валерий Петрушин, они ранены.
О состоянии водителя "Камаза" пока ничего не сообщается, причина и виновник ДТП будут установлены в ходе дознания.
ЕП

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