УВД: Три человека погибли в ДТП с машиной курских чиновников

//Происшествия

13 ноября 2011, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Дорожно-транспортное происшествие с машиной курских высокопоставленных чиновников произошло накануне под Курском, по данным УМВД по Курской области, автомобиль "Тойота", на котором ехали чиновники, врезался во впереди идущий "Камаз" на автодороге "Курск-Фатеж" в субботу около 18.30.





В результате столкновения иномарки с Камазом три человека погибли: председатель комитета государственной службы и кадровой работы курской обладминистрации Виктор Куркин и водитель "Тойты", на которой ехал чиновник, имя третьего погибшего сейчас уточняется.

В "Тойоте" на момент столкновения с грузовиком, также находились председатель облправительства Александр Зубарев и заместитель начальника УМВД России по Курской области Валерий Петрушин, они ранены.

О состоянии водителя "Камаза" пока ничего не сообщается, причина и виновник ДТП будут установлены в ходе дознания.