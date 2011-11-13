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//Происшествия

Установлена причина пожара в городе Микунь

13 ноября 2011, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Установлена причина пожара в городе Микунь

Предварительно установлена причина пожара в рабочем общежитии в городе Микунь, в результате которого скончались 7 человек.  По данным республиканской прокуратуры, причиной возгорания, скорее всего,  является неисправность электропроводки в комнате для сушки одежды.

По факту гибели людей при пожаре в рабочем общежитии возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В республике Коми организовано проведение комплексных проверок требований пожарной безопасности в местах временного размещения рабочих.

Напомним, пожар произошел в ночь на воскресенье. Жертвами пожара стали 7 человек. Еще трое рабочих находятся в больнице.

ИЧ

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