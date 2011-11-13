Установлена причина пожара в городе Микунь

//Происшествия

13 ноября 2011, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Предварительно установлена причина пожара в рабочем общежитии в городе Микунь, в результате которого скончались 7 человек. По данным республиканской прокуратуры, причиной возгорания, скорее всего, является неисправность электропроводки в комнате для сушки одежды.

По факту гибели людей при пожаре в рабочем общежитии возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В республике Коми организовано проведение комплексных проверок требований пожарной безопасности в местах временного размещения рабочих.

Напомним, пожар произошел в ночь на воскресенье. Жертвами пожара стали 7 человек. Еще трое рабочих находятся в больнице.