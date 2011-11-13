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//Происшествия

Самолет Боинг-737 вынужденно сел в Ханты-Мансийске

13 ноября 2011, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет Боинг-737 вынужденно сел в Ханты-Мансийске

Самолет Боинг-737, выполнявший рейс Самара - Сургут, из-за плохого самочувствия одного из пассажиров  совершил накануне вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.

Источник в авиадиспетчерских службах региона уточнил, что в субботу, 12 ноября, в 20:17 мск командир авиалайнера доложил о тяжелом состоянии одного из пассажиров на борту и принял решение совершить вынужденную посадку на аэродроме Ханты-Мансийска. Боинг-737 благополучно приземлился в столице Югры в 20:48 мск. На борту самолета находилось 72 пассажира. Никто из них не пострадал. После посадки в Ханты-Мансийске тяжело больному пассажиру была оказана медицинская помощь.

ИЧ

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