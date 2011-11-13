Очевидцы ДТП с участием пьяной женщины: от самосуда ее спас ОМОН

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13 ноября 2011, 13:49 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

vesti.ru

В Москве свидетели ДТП на Бирюлевской улице рассказали, что очевидцы попытались устроить самосуд над пьяной женщиной-водителем на месте происшествия, и, чтобы сдержать натиск толпы, прибыл ОМОН.



По словам свидетелей ДТП, Ниссан несся быстрее ста километров в час. Два молодых человека, переходившие в тот момент улицу, сбиты насмерть. Травмы, которые получили жители Восточного Бирюлёва, оказались несовместимыми с жизнью.

Одна из свидетельниц трагедии рассказала: "Я вышла покурить на кухню и как раз видела Алексея, Николая погибших. И неслась “Инфинити”, сзади нее несся этот “Мерседес”, после чего мы узнали, муж ее там сидел". По словам женщины, видевшей аварию с балкона, она сбила их, протащила Алексея еще несколько метров. "Она вышла из машины, взяла телефон, а в эту сторону она даже не посмотрела", — рассказала свидетельница происшествия.

По словам свидетелей, виновница аварии - молодая женщина. Она выбежала из машины на противоположную сторону и позвонила мужу. Муж подъехал на "Мерседесе", и она спряталась в его машине, заблокировав двери. Девушку били ногами, залазили на капот, хотели устроить самосуд, передает Вести.ру.



Сотрудникам полиции с трудом удавалось сдерживать натиск толпы: люди начали громить машину, в которой сидела виновница аварии. Чтобы увезти женщину, сбившую насмерть двоих молодых мужчин, пришлось задействовать силы ОМОНа. На место ДТП выезжал лично глава ГУВД по Москве Владимир Колокольцев.

Напомним, женщина задержана, медицинское освидетельствование показало: в ее крови был обнаружен алкоголь. В течение трех дней должно быть принято решение об избрании меры пресечения.