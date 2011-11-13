ДТП на трассе Москва - Белгород: курский премьер ранен, замнач УВД области погиб
13 ноября 2011, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]
В Курской области в воскресенье колонну с высокопоставленными региональными чиновниками занесло на трассе: глава правительства Александр Зубарев был ранен, а замначальника полиции погиб.
Автомобиль с выкопоставленными курскими лицами занесло на скользкой дороге в Фатежском районе на трассе Москва - Белгород.
"ДТП с участием правительственного кортежа случилось утром. Один из пассажиров автомобиля умер. Погибшим оказался первый заместитель начальника УВД Курской области Виктор Куркин. От полученных травм он скончался до приезда медиков," - сообщили в ГИБДД Курской области.
Александр Зубарев с различными травмами доставлен в одну из больниц области, передаёт радио "Маяк". Данные о его состоянии уточняются. На месте происшествия работает оперативная группа и бригада скорой помощи.
Причины происшествия устанавливаются.