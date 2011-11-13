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//Происшествия

ДТП на трассе Москва - Белгород: курский премьер ранен, замнач УВД области погиб

13 ноября 2011, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

В Курской области в воскресенье колонну с высокопоставленными региональными чиновниками занесло на трассе: глава правительства Александр Зубарев был ранен, а замначальника полиции погиб.

Автомобиль с выкопоставленными курскими лицами занесло на скользкой дороге в Фатежском районе на трассе Москва - Белгород.

"ДТП с участием правительственного кортежа случилось утром. Один из пассажиров автомобиля умер. Погибшим оказался первый заместитель начальника УВД Курской области Виктор Куркин. От полученных травм он скончался до приезда медиков," - сообщили в ГИБДД Курской области.

Александр Зубарев с различными травмами доставлен в одну из больниц области, передаёт радио "Маяк". Данные о его состоянии уточняются. На месте происшествия работает оперативная группа и бригада скорой помощи.

Причины происшествия устанавливаются. 

ЛБ

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