В крови женщины, сбившей двоих мужчин в Москве, было 0,3 промилле алкоголя

//Происшествия

13 ноября 2011, 12:19 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В крови женщины, сбившей накануне вечером насмерть на автомобиле Nissan двух молодых мужчин на улице Бирюлевской Москвы, было 0,3 промилле алкоголя.

Напомним, в субботу вечером в районе дома №30 по Бирюлевской улице молодые люди, 22 и 27 лет, переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода. Мужчин сбил автомобиль "Ниссан". От полученных травм они скончались на месте. У места ДТП собралось несколько десятков граждан, среди которых были родственники погибших и жители близлежащих домов. На место инцидента выезжал начальник ГУМВД по Москве Владимир Колокольцев, где ему были доложены подробности ДТП на Бирюлевской улице.

В полиции сообщили, что за рулем иномарки находилась нетрезвая женщина. "При таком содержании алкоголя в крови нельзя точно воспринимать движущиеся источники света, возникают проблемы и с оценкой объемов предметов, также возрастает склонность к рискованной езде", - сообщил источник в правоохранительных органах РИА Новости. По его данным, женщина-водитель работает в одном из столичных салонов красоты, а иномарку она взяла в прокате.

С какой скоростью ехала иномарка в момент наезда на пешеходов будет установлено в ходе специальных экспертиз. В настоящее время правонарушительница задержана.