Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Судьба 11 человек, проживавших в сгоревшей бытовке в Коми, остаётся неизвестной

13 ноября 2011, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

Судьба 11 человек, проживавших в сгоревшей бытовке в Коми, остаётся неизвестной

Судьба 11 человек, проживавших в сгоревших бытовках в городе Микунь Усть-Вымского района Коми, остается неизвестной. В республике выясняют причины ночного пожара, который привел к гибели 7 человек.

По факту пожара возбуждено уголовное дело.

Сгоревшие бытовые помещения принадлежали одной из строительных фирм, там проживали 107 человек, работавших на реконструкции компрессорной станции в городе Микунь. 

Пламя тушили более 7 часов. На площади 750 квадратных метров горели составленные в два ряда вагончики, находящиеся под одной крышей, сообщает РИА Новости.

7 человек погибли, 86 человек смогли покинуть здание. 3 из них госпитализированы с диагнозом "отравление угарным газом". По оценке врачей, угрозы их жизни нет, несмотря на тяжелое состояние.

Судьба еще 11 человек пока неизвестна, идет разбор завалов.

ЛБ

//картина дня

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе…

//новости ан

//новости ан