Судьба 11 человек, проживавших в сгоревшей бытовке в Коми, остаётся неизвестной

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13 ноября 2011, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

Судьба 11 человек, проживавших в сгоревших бытовках в городе Микунь Усть-Вымского района Коми, остается неизвестной. В республике выясняют причины ночного пожара, который привел к гибели 7 человек.

По факту пожара возбуждено уголовное дело .

Сгоревшие бытовые помещения принадлежали одной из строительных фирм, там проживали 107 человек, работавших на реконструкции компрессорной станции в городе Микунь.

Пламя тушили более 7 часов. На площади 750 квадратных метров горели составленные в два ряда вагончики, находящиеся под одной крышей, сообщает РИА Новости.

7 человек погибли, 86 человек смогли покинуть здание. 3 из них госпитализированы с диагнозом "отравление угарным газом". По оценке врачей, угрозы их жизни нет, несмотря на тяжелое состояние.

Судьба еще 11 человек пока неизвестна, идет разбор завалов.