Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

По факту пожара в Микуни, где погибли 7 человек, возбуждено дело

13 ноября 2011, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

По факту пожара в Микуни, где погибли 7 человек, возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по факту крупного пожара в рабочем общежитии в городе Микунь, Коми, в результате которого семь рабочих погибли и трое пострадали.

В СКР по республике Коми сообщили, что следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), которое принято к производству в отделе по расследованию особо важных дел.

По данным управления, всего в рабочем общежитии проживали 120 человек. Но на момент пожара минувшей ночью в помещении находились 43 рабочих, передает Интерфакс. В настоящее время на месте пожара продолжается разбор завалов.

ИЧ

//картина дня

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе…

//новости ан

//новости ан