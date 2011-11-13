По факту пожара в Микуни, где погибли 7 человек, возбуждено дело

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13 ноября 2011, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Уголовное дело возбуждено по факту крупного пожара в рабочем общежитии в городе Микунь, Коми, в результате которого семь рабочих погибли и трое пострадали.

В СКР по республике Коми сообщили, что следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), которое принято к производству в отделе по расследованию особо важных дел.

По данным управления, всего в рабочем общежитии проживали 120 человек. Но на момент пожара минувшей ночью в помещении находились 43 рабочих, передает Интерфакс. В настоящее время на месте пожара продолжается разбор завалов.