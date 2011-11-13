В cтолице Сирии толпа разгромила посольство Саудовской Аравии

//Происшествия

13 ноября 2011, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]

В столице Сирии Дамаске толпа, вооруженная палками и ножами, напала на посольство Саудовской Аравии после того, как ЛАГ заявила о временной приостановке членства Сирии в организации.

Людей, которых были сотни, c призывами в поддержку сирийского президента Башара Асада, избили охрану дипмиссии и ворвались на территорию посольства Саудовской Аравии, устроив погром, передает агентство Reuters. Напомним, Саудовская Аравия еще в августе текущего года отозвала своего посла из Сирии, потребовав от Башара Асада договориться с оппозицией.

Тысячи людей вышли на улицы сирийских городов, чтобы выразить свою поддержку президенту Сирии Башару Асаду и несогласие с решением Лиги арабских государств. В Дамаске толпа собралась у посольства Катара, который в настоящее председательствует в ЛАГ. В 330 километрах к северу от Дамаска, в Латакии разъяренные толпы собрались у консульства Франции и Турции.

"АН" сообщали, что 12 ноября Лига проголосовала за временное отстранение Сирии от участия в заседаниях организации с 16 ноября 2011 года в связи с развернувшимся в стране противостоянием между оппозицией и режимом президента. Данное решение будет действовать до тех пор, пока не будет прекращено кровопролитие в Сирии.

Напомним, Патриарх Кирилл встретился с главой сирийского правительства Аделем Сафаром, несмотря на кровавое противостояние в этой стране