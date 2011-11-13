Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В cтолице Сирии толпа разгромила посольство Саудовской Аравии

13 ноября 2011, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]

В cтолице Сирии толпа разгромила посольство Саудовской Аравии

В столице Сирии Дамаске толпа, вооруженная палками и ножами, напала на посольство Саудовской Аравии после того, как ЛАГ заявила о временной приостановке членства Сирии в организации.

Людей, которых были сотни, c призывами в поддержку сирийского президента  Башара Асада, избили охрану дипмиссии и ворвались на территорию посольства Саудовской Аравии, устроив погром, передает агентство Reuters. Напомним, Саудовская Аравия еще в августе текущего года отозвала своего посла из Сирии, потребовав от Башара Асада договориться с оппозицией.

Тысячи людей вышли на улицы сирийских городов, чтобы выразить свою поддержку президенту  Сирии Башару Асаду и несогласие с решением Лиги арабских государств. В Дамаске толпа собралась у посольства Катара, который в настоящее председательствует в ЛАГ. В 330 километрах к северу от Дамаска, в Латакии разъяренные толпы собрались у консульства Франции и Турции.

"АН" сообщали, что 12 ноября Лига проголосовала за временное отстранение Сирии от участия в заседаниях организации с 16 ноября 2011 года в связи с развернувшимся в стране противостоянием между оппозицией и режимом президента. Данное решение будет действовать до тех пор, пока не будет прекращено кровопролитие в Сирии.

Напомним, Патриарх Кирилл  встретился с главой сирийского правительства Аделем Сафаром, несмотря на кровавое противостояние в этой стране

ИЧ

//картина дня

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе…

//новости ан

//новости ан

Анфиса Чехова показала своим подписчикам эротическое фото с конем. «Однажды я выйду замуж, и супруг, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото. Кто знает, какая…

Странная логика у российских парламентариев. Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров заявил, что во всех бедах российских мужчин виноваты... женщины и попросил…

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин дозвонился в книнику, где находится Анастасия Заворотнюк. Он хотел лично встретиться с актрисой, но ему отказали. К звезде…