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13 ноября 2011, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]

В Казахстане на 756-м км автотрассы Алма-Ата - Термез столкнулись автомобили "ВАЗ" и "Лексус".

В результате ДТП погибли четыре человека. По данным МЧС Казахстана, в результате столкновения автомобилей в Южно-Казахстанской области погибли водитель "ВАЗа", его пассажир, а также младенец и годовалый ребенок - пассажиры "Лексуса".

В аварии пострадали десять человек, в том числе пятеро детей. В больницы были доставлены водитель автомобиля "Лексус" и девять его пассажиров, в том числе дети в возрасте от 3 до 9 лет.

О причинах ДТП не сообщается.