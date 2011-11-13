Женщина-водитель, насмерть сбившая двоих человек, была в нетрезвом состоянии

//Происшествия

13 ноября 2011, 09:10 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В ГУМВД по Москве подтвердили, что женщина-водитель автомобиля "Ниссан", сбившего насмерть двух молодых мужчин на улице Бирюлевской, находилась в нетрезвом состоянии. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что в крови женщины обнаружен алкоголь.

Водитель "Ниссана" задержана согласно статье 91 УПК на трое суток, в течение которых должно быть принято решении об избрании ей меры пресечения.

Напомним, накануне вечером иномарка сбила людей, переходивших дорогу вне зоны пешеходного перехода, в районе дома № 30 на Бирюлевской улице. Погибли молодые люди 22 и 27 лет. Они скончались на месте от полученных травм.

"АН" сообщали, что начальник ГУМВД по Москве Владимир Колокольцев лично выезжал на место ДТП на Бирюлевской улице, где автомобиль Nissan сбил насмерть двух человек. Представители столичного главка заверили, что будут приняты все меры для всестороннего расследования обстоятельств случившегося, а виновные в гибели людей будут привлечены к ответственности согласно закону.