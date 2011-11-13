При пожаре в городе Микунь Республики Коми погибли 7 человек

//Происшествия

13 ноября 2011, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]

В городе Микунь Республики Коми в ночь на воскресенье загорелись строительные бытовки. В результате пожара погибли семь человек. По предварительным данным, еще трое пострадали.

В республиканском ГУ МЧС сообщили, что в городе Микунь пожар произошел минувшей ночью в бытовых помещениях строительной организации. Сигнал о пожаре проступил в 00.15 по местному времени, пожарные расчеты прибыли на место через четыре минуты.

По данным спасателей, открытым огнем горело каркасное одноэтажное здание коридорного типа, разделенное на бытовые, строительные и жилые помещения на площади 750 кв.м. Пожарные боролись с огнем почти 7 часов - в 7.10 пожар локализован, в 7.20 - ликвидировано открытое горение.

По предварительным сведениям, на пожаре пострадало 10 человек. Из них шесть человек погибли, три госпитализированы, один человек скончался в больнице.

Причина возгорания в строительных бытовках устанавливается.