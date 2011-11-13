В Москве водитель автомобиля Nissan насмерть сбила двух молодых людей

//Происшествия

13 ноября 2011, 07:04 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве пьяная женщина-водитель, находившаяся за рулем автомобиля Nissan, накануне вечером насмерть сбила двух пешеходов на Бирюлевской улице в районе дома 30. В столичном главке МВД уточнили, от полученных травм скончались на месте два молодых человека 22 и 27 лет.

Отметим, иномарка сбила людей, переходивших дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В полиции подтвердили, что в крови женщины-водителя был обнаружен алкоголь. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что женщина находится в нетрезвом состоянии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Женщина задержана согласно статье 91 УПК на трое суток, в течение которых должно быть принято решении об избрании ей меры пресечения.

Начальник ГУМВД по Москве Владимир Колокольцев лично выезжал на место ДТП на Бирюлевской улице, где автомобиль Nissan сбил насмерть двух человек, сообщает РИА новости.

Сразу после ДТП на месте трагедии собрались несколько десятков человек, среди которых были родственники погибших и жители близлежащих домов. Представители стражей порядка заверили их в том, что будут приняты все меры для всестороннего расследования обстоятельств случившегося, а виновные в гибели людей будут привлечены к ответственности согласно закону.