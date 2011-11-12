При взрыве на военном складе погибли уже 27 человек, 15 ранены

В Иране число жертв взрывов, произошедших в субботу на военном складе Корпуса стражей исламской революции (КСИР)в 25 км к западу от Тегерана в районе города Шахрияр, возросло до 27 человек, 16 ранены.

Ранее сообщалось о 15 погибших и десяти пострадавших.

Два взрыва прогремели на складе боеприпасов в районе города Шахрияр примерно в 30 километрах к западу от столицы, передаёт РИА Новости.

По словам официального представителя КСИР Рамазана Шарифа, взрыв произошёл, когда военные выгружали снаряды из склада.